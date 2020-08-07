Берлин, , 19:16 — REGNUM Германское бизнес-сообщество призвало правительство ФРГ и Евросоюзную комиссию отреагировать на письмо сенаторов США, которые угрожают «финансовым разрушением» порту в немецком городе Засниц из-за газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление распространил Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет германские предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

В заявлении сказано, что голословные заявления властей никуда не ведут и нужны конкретные действия.

«Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран», — сказано в заявлении.

Компании, входящие в Восточный комитет немецкой экономики, требует финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран, и прежде всего США. В первую очередь подобную защиту должны предоставить структуры Евросоюза, а также власти Германии.

Письмо трех сенаторов США с угрозами в адрес немецкой «инфраструктурной компании, в которую вовлечены город и страна», названо «беспрецедентным актом» и шантажом.

Подчеркивается, что в данном случае речь идет о чем-то большем, чем просто газопровод «Северный поток — 2». В данном случае речь идет уже о защите мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств.

«Мы должны защищать суверенитет Европы не только в энергетических вопросах от такого вмешательства третьих стран», — подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США перешли к открытому шантажу евросоюзного бизнеса по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Американцы требуют во что бы то ни стало остановить завершение газопровода, в противном случае Вашингтон грозит санкциями.