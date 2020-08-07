Ханты-Мансийск, , 18:54 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова заработала в 2019 году 5 545 288,08 рублей. Информация размещена на официальном портале государственных органов автономного округа.

Наталья Комарова Admhmao.ru

В общей сумме доходов учтена и пенсия — 375 454,08 рубля. Отметим, что за 2018 год общий доход хозяйки Югры составил 3 100 833,93 рубля, то есть чиновница существенно разбогатела.

В структуре имущества Комаровой изменений не произошло. Она владеет квартирой площадью 186,2 кв. метра и машиноместом площадью 12,7 кв. метров. А в пользовании у неё имеется дом — 459,3 кв. метра.