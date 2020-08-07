Москва, , 18:51 — REGNUM На фоне растущего давления США на европейские компании, участвующие в проекте «Северный поток — 2», Берлин может воспользоваться текущим ослаблением позиций мирового гегемона и начать проводить более самостоятельную политику. Об этом 7 августа заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Павел Калмыков на телеканале «Россия 24».

«Сейчас сложилась такая ситуация, что в Америке есть проблемы, и всем это уже очевидно. Это видно по тому, что творится у них на улицах. Кризис как в политике, так и в экономике. И вот сейчас, видимо, сложилась такая благоприятная ситуация, когда для Германии появилась возможность выйти в какой-то мере из-под опеки Соединённых Штатов Америки», — заявил Калмыков.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».