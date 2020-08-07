Москва, , 18:29 — REGNUM Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах, заявил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

Политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства, есть попытки поставить под сомнение его целесообразность.

Володин напомнил, что решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад, речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения.

«Многое было сделано для обеспечения равенства прав граждан Беларуси и России: при поступлении в вузы, при устройстве на работу, при решении пенсионных вопросов. Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы. Созданы и успешно работают тысячи совместных предприятий, теснейшим образом сотрудничают приграничные области. Мы определяем наши совместные приоритеты в экономической политике, содействуем взаимным инвестициям в различные сферы экономики. В рамках исполнительных структур Союзного государства многое сделано для согласования интеграционных «дорожных карт», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

У стран общие приоритеты в оборонной политике, государства совместно защищают границы Союзного государства, воздушное пространство.

«Все это — основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей. Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии пройдут выборы главы государства.