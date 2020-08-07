Москва, , 18:16 — REGNUM В Германии постепенно накапливалось недовольство требованиями Вашингтона, и теперь оно, наконец, даёт о себе знать. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Партия Меркель, христианские демократы, наиболее последовательно отстаивает ценности евроатлантического партнёрства. Но когда оно идёт уже в экономический ущерб Германии, а сюда добавляется ещё и (требование) Трампа по 2% в копилку НАТО, скандалы с прослушкой канцлера — это всё служит накоплению недопонимания и взаимного отчуждения между США и Германией», — заявил Камкин.

Он отметил, что если совсем недавно с жёсткой критикой американского влияния выступала только ультраправая «Альтернатива для Германии», то теперь недовольство Вашингтоном в Германии значительно расширилось.«Мы слышали и голос (экс-министра) Зигмара Габриеля, который говорил, что не стоит углублять санкционный конфликт с Россией. Мы слышали подобные заявления от партии «Левая», — отметил он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».