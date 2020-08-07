Минск, 7 августа 2020, 18:15 — REGNUM Десять суток проведёт под арестом в Белоруссии Николый Лысенков — глава предвыборного штаба Сергея Черечня, кандидата в президенты Белоруссии.
Об этом Черечень заявил в опубликованном 7 августа видеообращении к соотечественникам, донеся до них решение суда Столбцовского района.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лысенкова задержали на одном из избирательных участков, предъявив ему обвинения в нарушении правил проведения массовых мероприятий.
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