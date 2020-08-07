Москва, 7 августа 2020, 18:06 — REGNUM До недавних пор последовательно выступала против влияния США на политику Германия одна лишь правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), теперь же ситуация быстро меняется. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

Флаг США
Флаг США
U.S. Marine Corps

«Безусловно, правая «Альтернатива для Германии» наиболее последовательно выступала с критикой жёсткого американского диктата — не только по этому вопросу, но и по многим другим», — заявил Камкин.

«Но мы слышали и голос экс-министра экономики Зигмара Габриэля, который говорил, что не стоит углублять санкционный конфликт с Россией. Мы слышали подобные заявления от партии «Левая», — отметил он.

Всё это указывает на то, что недовольство американской политикой превращается входит в общую повестку общественного мнения Германии, считает эксперт.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».