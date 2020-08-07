Москва, , 17:59 — REGNUM «Северный поток — 2» играет стратегическую роль для интересов Германии. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, данный проект крайне важен для немецкого бизнеса, для немецкой экономики. Это делает Германию более значимый в единой европейской энергораспределительной сети. И немцы, безусловно, обеими руками за этот проект», — заявил Камкин.

По его мнению, давление США на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», может стать камнем преткновения в отношения Берлина и Вашингтона.

«Такое жёсткое, ковбойское давление Трампа, последней каплей стал неприкрытый шантаж американских сенаторов — это послужило последней каплей», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».