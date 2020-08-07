Москва, , 17:55 — REGNUM Германия оставалась полностью лояльна Вашингтону до тех пор, пока навязываемая США повестка ограничивалась вопросами в сугубо политической плоскости. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин на телеканале «Россия 24».

«Тут есть интересное схождение векторов политических и экономических отношений в Германии как со своими союзниками по евроатлантическому блоку, так и с Россией», — заявил Камкин.

«Если говорить о политической составляющей — политика безопасности, то же отношение к событиям на Украине, — то тут Германия демонстрирует преданность вассала, идут в фарватере своего большого заокеанского брата. Но когда заходит речь об экономической выгоде, вспоминается выражение «дружба дружбой, а денежки врозь», — подчеркнул он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».