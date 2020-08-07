Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Сенат Конгресса США 6 августа одобрил законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok для государственных органов Соединенных Штатов.

Сенат единогласно проголосовал за запрет TikTok для государственных органов США. Сенаторы уверены, что TikTok может представлять серьезную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Якобы компания-владелец TikTok — ByteDance — собирает данные американских граждан, которые могут быть использованы при кибератаках против США.

Стоит отметить, что аналогичную поправку в оборонный бюджет на следующий финансовый год приняла палата представителей Конгресса США.

Ранее Трамп заявил, что намерен добиться, чтобы ByteDance продала свой американский сегмент TikTok американской корпорации Microsoft, в противном случае соцсеть будет полностью запрещена на территории США.