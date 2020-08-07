Киев, , 17:18 — REGNUM В июле этого года 141 народному депутату Верховной рады этого созыва в целом выплатили более 3 млн гривен (порядка 110 тыс. долларов) компенсации за жилье из государственного бюджета страны.

Об этом сообщило 7 августа издание УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата парламента.

Согласно предоставленной информации, в июле 2020 года народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3.026.300 грн.

Сообщается, что в июле этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член депутатской группы «Довира» Николай Люшняк — 79,3 тыс. грн (порядка 3 тыс. долларов).

СМИ уточняет, что за июнь этого года 147 народных депутатов рады также в целомполучили компенсацию за жильеобъемом более 3 млн гривен.

ИА REGNUM напоминает, что Рада провела последнее пленарное заседание 18 июля, после чего отправилась на летние каникулы до сентября. Впрочем, 21 июля состоялось еще внеочередное заседание парламента Украины.