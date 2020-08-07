Киев, , 17:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухдневного визита в Донбасс лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, объявленный 27 июля, действует.

Владимир Зеленский. Донбасс President.gov.ua

Заявление Зеленского приводит пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подробности сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, которыйпризвал общество отличать одиночные выстрелы от систематических обстрелов.

«Именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия пока не происходит. У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов… А тут все-таки линия столкновения», — заявил он.

Хомчак отметил, что в ходе визита Зеленского в Донбасс 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, 7 августа — два выстрела в разных местах.

«Они были неприцельные… не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что мы никого не обманываем. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Их можно было бы вообще не учитывать», — отметил главнокомандующий.

ИА REGNUM напоминает, что нынешний режим тишины был согласован сторонами 22 июля, а действовать начал с полуночи 27 июля.

6 августа специальная мониторинговая миссияОБСЕ сообщила, что вообще не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донбассе — — впервые с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 г.