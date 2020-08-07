Архангельск, , 16:57 — REGNUM Избирательная комиссия Архангельской области зарегистрировала 6 кандидатов на должность губернатора Архангельской области. Двум претендентам в регистрации было отказано.

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, сошедшими с дистанции за кресло губернатора стали кандидат от «Яблока» Олег Мандрыкин и кандидат от Партии добрых дел Юрий Шевелев.

Основанием для отказа в регистрации кандидату Мандрыкину послужило то, что количество достоверных подписей депутатов представительных органов по окончании проверки составляет 121 из 198 необходимых, из них подписей депутатов представительных органов муниципальных органов районов и городских округов Архангельской области и Ненецкого автономного округа составляет 14 подписей из 45 необходимых.

Олег Мандрыкин на выступлении в избиркоме назвал процедуру сбора подписей фарсом.

«Мы столкнулись с вопиющими случаями. Главы откровенно отказывали заверять подписи, отданные за Мандрыкина (мы писали заявление в полицию) и отправляли за сотню километров к нотариусу, хотя могли заверить у себя в поселении», — заявил Мандрыкин.

Что же касается кандидата Шевелева, то в соответствии со статьей 6 областного закона были проверены 119 представленных кандидатом подписей, недостоверными признаны 38 подписей, не засчитаны — 2 подписи. Количество достоверных подписей составляет 79 из 189 необходимых, среди которых 21 подпись депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, что является недостаточным для регистрации кандидата.

Юрий Шевелев отказ в регистрации пока не прокомментировал.

Таким образом, в выборах губернатора Архангельской области примут участие: Николай Вакорин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», кандидат от КПСС Павел Есипов, региональный лидер ЛДПР Сергей Пивков, кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Айман Тюкина, врио губернатора Александр Цыбульский и кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова.

Следующим этапом для зарегистрированных кандидатов, будет проведение с 15 августа предвыборной агитации на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора назначены на 13 сентября.