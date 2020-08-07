Москва, , 16:49 — REGNUM Германия может восстановить самостоятельность на международной политической арене. Об этом 7 августа заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп и Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«На самом деле всё идёт к тому, что потихоньку, маленькими шажками, но такой сценарий может реализоваться. Может и не реализоваться, но шансы реализоваться достаточно высоки. Немцы огрызаются, немцы пытаются защитить выгодный экономически проект. А такого не было очень давно, чтобы немцы так огрызались на Вашингтон», — заявил Пилько.

По его словам, немецкий бизнес очень сильно заинтересован в реализации «Северного потока — 2».

«Я смотрю на риторику немецкой стороны в их споре с американцами по «Северному потоку — 2», и впервые за очень-очень много лет Германия начинает огрызаться на Вашингтон. Огрызаться, что не ваше дело, это наш проект», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».