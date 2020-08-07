Киев, , 16:48 — REGNUM В настоящий момент Украине уже технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым в промышленных масштабах, заявил 7 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».

Глава правительства Украины сослался на некие исследования журналистов о том, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру.

Вместе с тем, Шмыгаль заявил, что Украина найдет возможность обеспечить людей водой, если в Крыму вдруг произойдет гуманитарная катастрофа.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос поставок воды в Крым на коммерческой основе широко обсуждался в украинском политику весной. Ряд депутатов поддержали эту инициативу, заявив, что Украина будет поставлять воду своим гражданам. Однако в итоге Шмыгаль заявил, что возобновление поставок воды в Крым на повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга.

В июне на Украине заговорили о том, что российская армия может вторгнуться в южные области страны именно с целью обеспечения поставок воды.