Москва, , 16:45 — REGNUM Германия всё более резко реагирует на попытки Соединённых Штатов продавить собственные экономические интересы путём наложения санкций на на компании, которые работают по проекту «Северный поток — 2». Об этом 7 августа заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько на телеканале «Россия 24».

«Чем дальше эта ситуация будет идти, тем, на самом деле, это лучше, если рассматривать её с точки зрения национальных интересов России», — заявил Пилько.

«Потому что самая главная выгода из реализации таких проектов, как «Северный поток — 2» и других проектов сотрудничества с Германией и европейскими странами, самая главная выгода не в прибыли от этих проектов, а в том, чтобы Европейский Союз и, в частности, Германия, крупнейшая экономика ЕС, обрела, наконец, политическую субъектность и стала полностью суверенной державой», — указал он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».