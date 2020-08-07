Бейрут, , 16:39 — REGNUM Любая помощь будет принята от стран-друзей Ливаном, столица которого пострадала при взрыве 4 августа, передаёт 7 августа Al Mayadeen.

С таким заявлением выступило ливанское правительство, отметив, что «некоторые партии пытаются навредить Ливану, распространяя слухи о том, что мы отказываемся от помощи ряда стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран предложил свою помощь ливанцам после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли полторы сотни и ранены пять тысяч человек.

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