Москва, , 16:38 — REGNUM Германия до сих пор сильно зависит от Соединённых Штатов Америки в военно-политическом отношении. Об этом 7 августа заявил директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько на телеканале «Россия 24».

«На самом деле американцы могут и добиться своей цели — пятьдесят на пятьдесят. Потому что зависимость Германии от США даже не экономическая, а скорее военно-политическая — она по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Но в пользу России играет очень важное обстоятельство: немецкий бизнес очень сильно заинтересован в реализации это потока», — заявил Пилько.

«Я смотрю на риторику немецкой стороны в их споре с американцами по «Северному потоку — 2», и впервые за очень-очень много лет Германия начинает огрызаться на Вашингтон. Огрызаться, что не ваше дело, это наш проект», — отметил он.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».