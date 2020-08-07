Москва, , 16:19 — REGNUM Одним из внешнеполитических приоритетов России являются отношения с постсоветскими странами — соседями, заявил 7 августа российский президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что обсуждать происходящее в мире нужно через призму ситуации «на постсоветском пространстве», тем более что эти территории — и ближайшие соседи и, одновременно, по больше части, союзники России.

Путин «Во многом у нас совпадают интересы — и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов».

Напомним, 7 августа проходит совещание Совета Безопасности РФ под председательством президента страны. В нём участвуют, в частности, российский премье-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу.