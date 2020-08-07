Сухум, , 17:07 — REGNUM Заявление делегации Евросоюза в Грузии, сделанное по случаю 12-й годовщины нападения Грузии на Цхинвал, прокомментировали в МИД Абхазии. Заявление 7 августа было размещено на сайте дипломатического ведомства.

«Грузия и ведущие западные страны в упор не замечают ни Республики Абхазия, ни Южной Осетии. Для них существует только «конфликт между Россией и Грузией». Характерно, что в заявлении полностью умалчивается о том, кто спланировал и осуществил агрессию в августе 2008 года», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

В ведомстве также заявление представительства ЕС считают «политизированным», повторяющим позицию Тбилиси и не учитывающим другие мнения. Такой подход, по мнению абхазских дипломатов, не будет способствовать нормализации ситуации в регионе.

Напомним, грузинская армия напала на Цхинвал 8 августа 2008 года.

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