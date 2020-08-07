Москва, , 16:02 — REGNUM Версия о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко стал жертвой собственной доверчивости и наивности, не выдерживает критики. Об этом 7 августа заявила депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя расследование газеты «Комсомольская правда», в ходе которого было установлено, что история с «российскими наемниками» на Украине является провокацией украинских спецслужб.

«Лукашенко — опытный руководитель, который, очевидно, способен отличить достоверную информацию от фейковой. Не стоит считать его жертвой обмана», — заявила Панина.

«Вероятно, он осознанно использовал фальшивку СБУ для того, чтобы обострить отношения с Россией, рассчитывая на милость Запада, на признание западными странами итогов президентских выборов. К сожалению, антироссийский настрой Лукашенко приобрел клинический характер», — отметила она.

По её мнению, такие действуют свидетельствую о панике, охватившей Лукашенко и его окружение в преддверии выборов.

«Они совершают шаги, которые наносят долгосрочный ущерб российско-белорусским отношениям, которые бросают тень на складывавшиеся веками братские отношения наших народов. Ничего хорошего Белоруссии это не сулит», — подчеркнула Панина.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в санатории под Минском сотрудники белорусского КГБ задержали 33 гражданина России, которым затем были предъявлены обвинения в дестабилизации внутриполитической обстановки в Белоруссии и подготовке массовых беспорядков.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила о том, что задержание 33 граждан России под Минском спровоцировали украинские спецслужбы.

«Украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе», — писали в «Комсомольской правде».

«Всей этой операцией СБУ, похоже, намеревалась одним выстрелом убить сразу несколько зайцев — вездесущую, кошмарную и ужасную ЧВК «Вагнер», рикошетом должно было задеть «Роснефть», — сообщила газета.