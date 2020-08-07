Марсель, Франция, , 16:01 — REGNUM Ношение маски станет обязательным на открытом воздухе в нескольких оживленных районах Марселя, начиная с субботы, 8 августа 2020 года, передает BFM TV.

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По распоряжению местных властей, жители Марселя и туристы должны будут надеть защитную маску в нескольких районах города, включая старый порт. Эта мера продлится до конца летних каникул, до 31 августа 2020 года.

Напомним, Марсель, таким образом, присоединится к постоянно растущему списку французских городов, в которых ввели обязательное ношение защитной маски на улицах, таких как Лилль, Ницца или Биарриц.

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