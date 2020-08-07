Киев, , 16:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, авторы которой попросили оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании Украинской православной церкви (УПЦ). Ответ опубликован 6 августа на сайте президента Украины.

По словам Зеленского, данным вопросом занимается не президент, а правительство Украины.

Он напомнил, что УПЦ и так распоряжается Лаврой, согласно распоряжению правительства Украины от 11 июля 2013 года № 519-р.

Напомним, ранее необходимые 25 тыс. голосов набрали две петиции — за передачу Киево-Печерской лавры раскольникам и против этого шага.

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