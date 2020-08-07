Киев, , 15:50 — REGNUM Украина в настоящий момент стремится получить статус наблюдателя в тюркском совете — международной организации, объединяющей тюркоязычные государства.

Об этом первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сказала в интервью турецкому информационному агентству Demirören. Фрагменты интервью сегодня, 7 августа, приводит государственные СМИ Украины.

Тюркский совет является объединяющей организацией для тюркского мира, в которой принимают участие Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

Поясняя зачем это нужно Киеву, дипломат напомнила об «исторических связях» между государствами, и даже назвала Украину «наследницей турецкой культуры».

«Мы страны-соседи. Украина — наследница турецкой культуры. Крымские татары — мостик между Украиной и Турцией», — пояснила Джапарова.

ИА REGNUM напоминает, что «крымско-татарская активистка» Джапарова была назначена на высокую должность в МИД Украины в июне именно для кураторства «крымского вопроса».

«Команда пополнилась сильным игроком. Эмине будет курировать такие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым», — заявил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба, добавив, что «небезосновательно» ждет от Джапаровой драйва, системности и результатов по всем направлениям.