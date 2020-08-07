Москва, , 15:45 — REGNUM Члены Совфеда выехали в Белоруссию для наблюдения за президентскими выборами, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Парламентарии представляют миссии наблюдателей от МПА СНГ, Исполкома СНГ, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Общую координацию работы сенаторов осуществляет член Совфеда Олег Мельниченко, также в качестве наблюдателей выступают Сергей Мартынов, Сергей Митин, Александр Башкин, Александр Вайнберг, Владимир Круглый и Алексей Кондратьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, досрочное голосование уже началось. Госдума также приняла решение направить в республику своих наблюдателей.

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