Рязань, , 15:42 — REGNUM Нового начальника УМВД России по Рязанской области представил 7 августа личному составу в режиме видеоконференцсвязи министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба МВД России. Региональное ведомство возглавил генерал-майор полиции Владимир Алай.

Службе в органах внутренних дел генерал-майор посвятил почти 40 лет. Владимир Алай награждён государственными наградами, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского. Глава МВД уверен, что профессионализм, высокая личная ответственность и организаторские способности нового руководителя будут востребованы в Рязанской области. Владимир Колокольцев отметил, что в регионе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений существенно превышает среднероссийские показатели, а также отмечается позитивная динамика в выявлении противоправных деяний в сфере экономики.

Ранее Владимир Алай возглавлял УМВД Республики Адыгея.