Киев, , 15:34 — REGNUM Совет адвокатов Украины (САУ) направит ряд обращений в украинские органы власти, а также в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) по поводу притеснений и преследования адвокатов на Украине. Об этом сообщает 6 августа профильный ресурс Advokat Post со ссылкой на свои источники.

По словам главы САУ Лидии Изовитовой, на украинских адвокатов оказывают сильное давление представители правоохранительных органов и представители судебной власти.

«Разыгрывается этот сценарий Генеральной прокуратурой и ГБР (государственным бюро расследований Украины — ИА REGNUM). Он заключается в очень простой вещи: не признать права защитника. Вы приходите с ордером… а орган досудебного следствия ваших полномочий защитника не признаёт. Все, ваш клиент остаётся без защиты», — рассказала она.

Изовитова рассказала, что указанные ведомства отказываются выполнять решения судов, касающиеся интересов защитников, а также открывают уголовные дела против самих адвокатов.

«Сторона обвинения говорит, что адвокат, который оказывает правовую помощь клиенту, отождествляется умыслом. То есть если умысел клиента является преступным, то и умысел адвоката, который оказывает помощь, является преступным», — заявила председатель Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анна Боряк.

По её словам, в деятельность адвокатов также вмешиваются судьи. В случае если защитник не вступает в сговор с судом против своего клиента, суд зачастую угрожает избрать обвиняемому более жёсткую меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch констатировали, что через четыре года после разоблачения секретных тюрем СБУ на Украине, никто за это до сих пор не был наказан.

Читайте также: Организаторы тайных тюрем СБУ на Украине ещё не наказаны — правозащитники