Ставрополь, , 15:29 — REGNUM Чиновники Ставрополья должны публиковать на своих страницах в социальных сетях информацию о выполненных поручениях граждан. Об этом 6 августа заявил глава региона Владимир Владимиров на совещании, на котором обсуждался ход работы по обращениям жителей края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Владимиров призвал членов краевого правительства, руководителей министерств и ведомств региона, а также глав территорий избегать формального подхода при проработке обращений граждан. Он подчеркнул, что если проблему нельзя решить сразу на месте, то нужно определять конкретные сроки и «честно говорить об этом людям».

«Владимиров также напомнил ответственным лицам о практике размещения информации о выполненных поручениях граждан в социальных сетях. Такие отчеты должны появляться в интернет-аккаунтах органов власти, глав территорий и министров», — сказано в сообщении.

Губернатор также обратил внимание на то, что письма, которые направляются в ответ на обращения ставропольцев, должны быть лично подписаны руководителями муниципальных территорий или органов власти.