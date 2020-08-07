Москва, 7 августа 2020, 15:36 — REGNUM Норму о трёхдневном голосовании, недавно принятую в России, критикуют совершенно безосновательно, хотя такой формат используют во многих странах. Об этом заявила 7 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
Она выразила удивление тем, что критики нет в адрес белорусских властей, где досрочное голосование на президентских выборах началось за пять дней до основной даты.
«Но здесь абсолютно безосновательной критике подвергается эта норма», — сказала Памфилова.
ЦИК разъяснит всем партиям и экспертам, как будут храниться бюллетени и как обеспечат наблюдение за выборами. У партий и кандидатов будет возможность создать резерв наблюдателей.
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Формат голосования изменён из-за пандемии коронавируса, в стране нельзя остановить все важные политические процессы, добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, единый день голосования в России в 2020 году состоится 13 сентября, досрочное голосование пройдёт 11 и 12 сентября.
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