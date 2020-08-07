Брюссель, , 15:19 — REGNUM Страны Евросоюза выделили Ливану 33 млн евро в качестве экстренной помощи для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом 7 августа на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По ее словам, также для ликвидации последствий взрыва в Ливан прибыли не менее 300 спасателей из стран ЕС с техникой. Также в страну были направлены медицинские средства.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв аммиачной селитры прогремел 4 августа на складе в порту Бейрута, в результате чего погибли более 150 человек, еще свыше пяти тысяч получили ранения.

Сообщалось, что 2750 тонн аммиачной селитры были перемещены на склады порта с арестованного судна Rhosus ещё в 2014 году.

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