Анкара, , 15:19 — REGNUM Турецкое буровое судно Barbaros Hayrettin вновь начало геологоразведочное бурение в Средиземном море. Об этом сегодня. 7 августа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы снова приступили к геологоразведочному бурению в Восточном Средиземноморье», — приводит ТАСС слова турецкого лидера.

При этом в каком конкретно районе Средиземного моря возобновлены работы, глава государства не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что позиция Греции, которая предъявляет Анкаре претензии в связи с проводимыми турецкой стороной сейсмическими исследованиями в районе острова Кастелоризо в Средиземном море, противоречит нормам международного права и вердиктам международных судебных инстанций.

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По его словам, Анкара проинформировала ООН о начале с 21 июля очередной фазы работ по поиску и разведке месторождений, проводимой в рамках зоны континентального шельфа Турции. Кроме того, в последние годы в пределах этой территории работало турецкое исследовательское судно Barbaros Hayrettin Pasha.

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