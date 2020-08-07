Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области выборы губернатора продлятся три дня — с 11 по 13 сентября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

В целях обеспечения защиты здоровья избирателей процесс голосования на Дону будет длиться три дня подряд. Согласно постановлению, досрочное голосование назначено на 11 и 12 сентября 2020 года, основным днём голосования является 13 сентября 2020 года. Избирательные участки в эти дни будут работать с 8:00 до 20:00 мск.

В период досрочного голосования жители Ростовской области смогут принять участие в выборах губернатора на придомовых территориях.

ИА REGNUM ранее сообщало, что регистрацию для участия в выборах губернатора Ростовской области прошли пять кандидатов. Это Евгений Бессонов (КПРФ), действующий глава региона Василий Голубев («Единая Россия»), Пётр Пятибратов (ЛДПР), Алексей Лященко («Справедливая Россия»), Владимир Башкатов («Патриоты Россия»).

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