Лондон, , 15:04 — REGNUM Российский корабль «Василий Быков» во время его прохода через Северное море сопровождал патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon британских Военно-воздушных сил.

Как заявили в ВВС Соединённого Королевства, эти действия он выполнял в рамках своей первой миссии. Отмечается, что самолёт продемонстрировал полную боевую готовность за минимальное количество времени.

Читайте также: Британские ВМС сопроводили противолодочный корабль России через Ла-Манш

Длительное слежение за кораблем проводилось в течение всего прохода через Северное море при поддержке истребителей Typhoon и самолёта-заправщика VIP Voyager. Как сообщало ИА REGNUM, новейший головной патрульный корабль 22 160 «Василий Быков» был принят в состав Военно-морского флота РФ в декабре 2018 года. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около не более 1,7 тыс. тонн. Дальность плавания корабля составляет 6 тыс. морских миль. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолёта Ка-27ПС. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМФ и ВВС США провели учения в Черном море