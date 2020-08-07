Найроби, , 15:01 — REGNUM Специальный комитет Сената Кении по борьбе с коронавирусом обратился к Генеральному аудитору страны Нэнси Гатунгу с просьбой провести специальную проверку по факту расходования средств, выделенных правительствам 47 графств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом передаёт телеканал Citizen TV со ссылкой на письмо генеральному аудитору, подписанное членом Сената Иеремией Негенье.

Предполагается, что аудит будет проведен в течение следующего месяца и охватит период с 13 марта 2020 года, когда в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, до 31 июля 2020 года.

Генеральному аудитору было поручено установить, в частности, общую сумму средств, полученных правительствами графств для борьбы с пандемией, а также на какие банковские счета были депонированы эти средства. В Сенате также рекомендовали, чтобы Гатунгу «установила, выпускались ли финансовые и нефинансовые отчеты о средствах из национального бюджета правительств графств для борьбы с пандемией ежемесячно».

Генеральному аудитору был дан срок до 4 сентября, чтобы завершить специальную ревизию и отчитаться перед Сенатом.

Специальный комитет Сената Кении по борьбе с пандемией уполномочен осуществлять надзор за действиями и мерами, принимаемыми национальными и окружными правительствами в борьбе с распространением и последствиями пандемии коронавируса.