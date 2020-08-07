Москва, , 14:54 — REGNUM Угрозы американских сенаторов в адрес немецкого порта Мукран за содействие проекту «Северный поток — 2» не имеют никакого реального влияния — компании учитывают только содержание реальных санкционных пакетов. Об этом 7 августа заявил эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на телеканале «Россия 24».

«Здесь, на самом деле, подобные письма бояться не нужно. никто на них реагировать не будет. Тем более непонятно, как порт должен на них реагировать. Что он должен, суда выставить в акваторию российские? Так он тоже не имеет право это делать. Есть определённые правила захода в эти порты: если ты их выполняешь, тебя не могут выгнать из порта», — заявил Юшков.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».