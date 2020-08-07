Москва, , 14:53 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать постоянной выплату в 10 тыс. рублей на ребенка и распространить их на детей в возрасте до 18 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

«По итогам второго квартала в российской экономике сложилась трудная ситуация и семьи с детьми нуждаются в поддержке государства. Выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, и распространить её нужно на детей до 18 лет», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на рост тарифов ЖКХ, а также на то, что рост цен на школьные принадлежности вообще превысил 50%. В этих условиях все предыдущие выплаты на детей оказались «съедены» ростом цен, полагает парламентарий.

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