Минск, , 14:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности сдать плазму крови с антителами к коронавирусу для её переливания представителям оппозиции. Об этом 7 августа сообщает БелТА.

Так, на церемонии вручения государственных наград сотрудникам медицинских служб Лукашенко напомнил, что сам недавно переболел COVID-19.

«Ты же меня в этот «золотой фонд» сейчас запишешь — когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле», — сказал Лукашенко, обращаясь к главе минздрава республики Владимиру Каранику.

Белорусский лидер добавил, что это самый простой путь повернуть оппозицию в сторону государства и президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно. Досрочное голосование идёт с 4 августа.

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