Анапа, Краснодарский край, , 14:51 — REGNUM Заместителю губернатора Краснодарского края Василию Швец предложено возглавить город-курорт Анапу, об этом 7 августа в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Предложил своему заместителю Василию Швец стать исполняющим обязанности, а в дальнейшем — главой города-курорта Анапа. Василий Александрович две недели проработал во главе комиссии в Анапе, погрузился в проблемы градостроительства и жизнедеятельности курорта. Кроме того, уже более трёх лет курирует отрасль курортов, он понимает, что нужно гостям и жителям города», — объяснил своё решение Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке с поста мэра Анапы Юрия Полякова стало известно 20 июля по итогам поездки в муниципалитет губернатора Вениамина Кондратьева. Обязанности главы города возложены на заместителя главы администрации Анапы Вячеслава Вовка.

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