Москва, , 14:47 — REGNUM Заявления американских сенаторов с угрозами в адрес компаний Германии за сотрудничество по проекту «Северного потока — 2» можно игнорировать, пока не появятся реальные решения по санкциям. Об этом 7 августа заявил эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на телеканале «Россия 24».

«Здесь мы видим пример, когда такие такие письма никакой бизнес, даже самый пугливый, никакого внимания не обращают. Все смотрят только, какие есть официальные запреты. И запрашивают, кстати, ещё и разъяснения у OFAC (подразделение при Минфине США, которое занимается именно санкциями). И когда те говорят, что можно делать, а что нельзя, компании подчиняются требованиям санкций», — заявил Юшков.

Аналогично Тед Круз пытался устроить шантаж в 2019 году по отношению к компании Allseas, которая предоставляла суда-трубоукладчики для строительства «Северного потока — 2».

«Многие думают, что компания ушла именно после угроз Теда Круза. Но на самом деле нет. Эта угроза никакого эффекта на швейцарскую компанию не возымела тогда. Они остановили трубоукладчики только после того, как Трамп поставил подпись под законом об оборонном бюджете, в который были зашиты санкции, и там был запрет на оказание услуг по достройке «Северного потока — 2», — указал эксперт.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».