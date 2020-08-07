Москва, , 14:46 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его политтехнологи сконструировали совершенно нежизнеспособную конструкцию, пытаясь обвинить РФ в планах по дестабилизации ситуации в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«В рамках нынешней избирательной компании, следуя некой логике политтехнологических действий, разработанных Александром Лукашенко и его командой, был сооружен «российский заговор». В него были включены три разнородных элемента: российские граждане, бывшие на территории Белоруссии, белорусская оппозиция (кстати, прозападная и антироссийская) и американо-белорусский политтехнолог Шкляров, который не имеет никакого отношения к РФ, но все-таки включен в этот российский заговор, — сказал Шаповалов. — Мы видим ситуацию, при которой был создан фантом, абсолютно нереальный с точки зрения возможности существования в рамках очень странной комбинации. В рамках этого трюка были не просто арестованы российские граждане, но возникает реальная угроза их выдачи третьему государству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии.

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