Москва, , 14:43 — REGNUM Не следует считать случайным совпадением тот факт, что накануне «раскрытия российского заговора» президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался с американским дипломатом. Об этом 7 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

«В том, что эти события связаны, нет никаких сомнений, — сказал Шаповалов. — Лукашенко давно пытался лавировать между отдельными геополитическими центрами, между Западом и Россией. Зачастую в ущерб интересам России. Но в данном случае, конечно, это лавирование перешло красные линии. Мы можем простить какие-то слова, сказанные в отношении России, но мы не можем простить ситуации, при которой российских граждан берут в заложники. Причем делает это не враждебное России государство, а официальный союзник. Такого быть не должно в принципе. Это не просто ошибка, а государственное преступление со стороны президента Белоруссии».

При этом Шаповалов отметил, что Лукашенко действует по лекалам ливийского лидера Муамара Каддафи, который пытался заигрывать с Западом и в конце концов все проиграл.

«Подобного рода заигрывания с Западом и попытки решить за счет РФ какие-то свои интересы не увенчаются успехом. Потому что невозможно обыграть шулера. Лукашенко ввязался в очень опасную игру», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Шаповалова, РФ должна наладить активное взаимодействие с белорусским народом.

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