Киев, 7 августа 2020, 14:57 — REGNUM Не следует считать всех чиновников, работавших при прежних президентах Украины, представителями «старой власти». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 августа во время брифинга.
Он прокомментировал назначение бывшего начальника Главного следственного управления МВД Украины времён беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Олега Татарова заместителем руководителя офиса президента Украины.
Напомним, ранее в пропрезидентской партии «Слуга народа» признали существенное падение рейтинга поддержки. По словам представителей политсилы, от них ушли люди, которые голосовали не за «Слугу народа», а против Порошенко и его партии.
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Напомним, в обязанности нового заместителя руководителя офиса президента Украины входит формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента Украины и прочее.
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