Киев, , 14:57 — REGNUM Не следует считать всех чиновников, работавших при прежних президентах Украины, представителями «старой власти». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 августа во время брифинга.

Он прокомментировал назначение бывшего начальника Главного следственного управления МВД Украины времён беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Олега Татарова заместителем руководителя офиса президента Украины.

«Это не справедливо, всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти при Януковиче считать старой властью. Для меня все, кто был у власти при Порошенко (экс-президенте Украины Петре Порошенко) — тоже старая власть», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее в пропрезидентской партии «Слуга народа» признали существенное падение рейтинга поддержки. По словам представителей политсилы, от них ушли люди, которые голосовали не за «Слугу народа», а против Порошенко и его партии.

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Напомним, в обязанности нового заместителя руководителя офиса президента Украины входит формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы офиса президента Украины и прочее.

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