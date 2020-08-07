Вильнюс, , 14:39 — REGNUM Физический пуск первого реактора Белорусской атомной электростанции не останется без реакции со стороны Литвы. Об этом сегодня, 7 августа, заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

По его словам, Вильную готовистя направить Минску ноту. Линкявичюс подчеркнул, что это событие не стало для Литвы неожиданностью.

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Глава внешнеполитического ведомства уверен, что физический пуск БелАЭС станет доказательством того, что объект вводится «не по стандартам безопасности, а по какому-то другому календарю за несколько дней до выборов президента Белоруссии», сообщает ТАСС.

«Мы должны обратить внимание международного сообщества на манипулирование с выдачей лицензии», — подчеркнул глава МИД республики.

Напомним, ранее Минск изменил порядок лицензирования ввода АЭС в эксплуатацию, отдельно выдав лицензию только на физический пуск. При этом Линкявичюс уверен, что это должно быть единым для АЭС процессом и не может разбиваться на этапы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии начался этап физического пуска первого энергоблока БелАЭС. С сегодняшнего, 7 августа, Росатом приступил к загрузке ядерного топлива в активную зону реактора.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал Белорусскую АЭС «двенадцатилетней ошибкой Литвы». При этом призвал все политические партии республики сплотиться в борьбе с БелАЭС и недопущением электроэнергии со станции на рынок ЕС.

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