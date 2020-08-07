Москва, , 14:36 — REGNUM Угроза американского сенатора Теда Круза в адрес немецкого порта за содействие проекту «Северный поток — 2» сама по себе не имеет абсолютно никакой силы. Об этом 7 августа заявил эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на телеканале «Россия 24».

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Этот шантаж, при том именно от этого же сенатора, Теда Круза, был ещё в конце 2019 года по отношению к компании Allseas, которая предоставляла суда-трубоукладчики. Там тоже такое же письмо было, что если вы хотите сохранить капитал, компанию и вообще вам жизнь дорога, то отказываетесь от «Северного потока — 2». И тогда ещё не было санкций», — заявил Юшков.

Вопреки распространённому мнению, что компания после этого ушла из проекта после этой угрозы, на деле всё было несколько иначе.

«Эта угроза никакого эффекта на швейцарскую компанию не возымела тогда. Они остановили трубоукладчики только после того, как Трамп поставил подпись под законом об оборонном бюджете, в который были зашиты санкции, и там был запрет на оказание услуг по достройке «Северного потока — 2», — пояснил Юшков.

Ранее трое американских сенаторов: Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон — направили письмо в адрес оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген, компании Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили ей «финансовым уничтожением» за предоставление товаров и услуг по проекту строительству газопровода «Северный поток-2».