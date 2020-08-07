Москва, , 14:35 — REGNUM В Госдуме обращают внимание водителей такси, скачавших приложение «DiDi водитель», на нюансы в пользовательском соглашении.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Явная жесть в пользовательском соглашении. И я даже не о ссылках на несуществующие сайты в официальном вроде бы документе, я про согласие на передачу персональных данных «в Соединенные Штаты Америки и/или в Китайскую Народную Республику и последующую их обработку в таких странах для целей и в связи с ними», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий отслеживает заход на российский рынок пассажирских перевозок китайского гиганта DiDi. Точкой входа выбрана Казань (Татария), приложение скачали более 10 тыс. водителей согласились с условиями соглашения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект о такси и агрегаторах такси.

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