Минск, , 14:35 — REGNUM Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, с большой озабоченностью наблюдают за происходящими в Белоруссии событиями. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном 7 августа в связи с президентскими выборами в постсоветской республике.

Хайко Маас, Жан-Ив Ле Дриан и Яцек Чапутович заявили о своей поддержке «права белорусского народа на осуществление своих основных свобод, включая право избирать», а также о поддержке независимости и суверенитета Белоруссии.

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Министры обеспокоены тем, что официальный Минке не предоставил возможности наблюдать за выборами ни Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), ни Парламентской ассамблее ОБСЕ, ни Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Поэтому мы призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей за выборами», — сказано в заявлении.

Главы МИД трёх стран Евросоюза «отметили тревожные сообщения о нарушениях досрочного голосования».

Они подчеркнули: «Белоруссия — важный сосед Европейского союза и активный участник «Восточного партнёрства». Наши отношения за последнее десятилетие характеризовались сложным, но многообещающим диалогом и практическим сотрудничеством. Мы верим в построение более тесных отношений между Белоруссией и её народом и Европейским союзом, основанным на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона.

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«Благодаря нашим совместным усилиям многое уже достигнуто, — сказано в документе. — Мы обеспокоены тем, что наши коллективные достижения будут сведены на нет. Мы призываем руководство Белоруссии освободить всех задержанных по политическим мотивам, воздерживаться от насилия или других действий, направленных против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа. Нет другого способа укрепить независимость Белоруссии, кроме серьезного и открытого социального диалога».

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