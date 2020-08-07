Иркутск, , 14:29 — REGNUM Избирательная комиссия Иркутской области завершила регистрацию кандидатов на досрочных выборах губернатора региона. Сегодня, 7 августа, официальным кандидатом в губернаторы Приангарья стал врио главы региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома.

Игорь Кобзев Irkobl.ru

«Нынешняя губернаторская кампания — одна из самых спокойных за последние годы в Иркутской области. С самого начала врио настаивал на соблюдении принципов прозрачности и чистоты всего электорального цикла, что мы можем наблюдать и теперь, несмотря на отдельные попытки нагнетания обстановки в критически настроенных СМИ и социальных сетях — прогнозы скептиков по поводу влияния Кобзева на процесс до сих пор не оправдываются.

Все процедуры соблюдаются с точки зрения закона и политического этикета, проходят в штатном режиме и без каких-либо признаков административного давления. Тенденция была обозначена еще во время голосования по поправкам в Конституцию и соблюдается и на выборах губернатора; можно констатировать, что впервые за долгое время в регионе формируется тренд на чистые и прозрачные выборы на всех уровнях», — пишет телеграм-канал OkoloBaikala.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).

Необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко — ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.

Также за кресло губернатора Иркутской области будут бороться: депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС), председатель совета регионального отделения партии «Родина» Максим Евдокимов («Родина»), депутат Законодательного собрания региона Лариса Егорова («Справедливая Россия»), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников (ЛДПР).

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