Берлин, , 14:25 — REGNUM Германия, Франция и Польша призвали власти Белоруссию обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех государств.

«Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы честным и справедливым образом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это включает в себя обеспечение независимого контроля со стороны местных наблюдателей. Кроме того, МИД ФРГ, Франции и Польши приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях при досрочном голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, в качестве кандидатов на них зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно. Досрочное голосование идёт с 4 августа.

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