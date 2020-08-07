Джакарта, , 14:16 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что приложения социальных сетей, в том числе TikTok, могут по-прежнему работать в Индонезии, если они не нарушают закон, сообщает Kompas.

Индонезия внимательно следит за политикой других стран в отношении работы приложения TikTok. Индонезия продолжает побуждать разработчиков приложений соблюдать действующее законодательство Индонезии.

Напомним, считается, что данные приложения TikTok используются Китаем для отслеживания местоположения федеральных служащих, вымогательства и шпионажа против компаний. Ранее президент США Дональд Трамп поручил ввести комплексные ограничения на деятельность компаний TikTok и WeChat в США.