Брюссель, , 14:23 — REGNUM Международная конференция, посвященная вопросам оказания помощи Ливану после взрыва в порту Бейрута, будет проведена 9 августа с помощью видеосвязи. Об этом 7 августа рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Конференция доноров помощи Ливану пройдет в воскресенье в видеоформате», — заявил Мамер.

Также он сообщил, что конференция организовывается Францией и уточнил, что ее целью будет сбор экстренной помощи стране для ликвидации последствий взрыва в порту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в результате двойного мощного взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек.

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